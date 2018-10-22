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Правительство Красноярского края покинут сразу три чиновника

Политика

В правительстве Красноярского края ротация кадров и обновление состава

Правительство Красноярского края покинут сразу три чиновника
Офисные кресла

Красноярск, 22 октября 2018, 12:18 — REGNUM  Правительство Красноярского края покинут сразу три высокопоставленных чиновника. Об это стало известно сегодня, 22 октября, на заседании администрации региона.

«Своих должностей лишатся экс-заместитель председателя правительства Юрий Захаринский и два бывших министра — руководитель министерства социальной политики Галина Пашинова и глава минкультуры Елена Мироненко»,пишут «Городские новости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 октября, губернатор Красноярского края Александр Усс утвердил новую структуру органов исполнительной власти региона и произвел назначения в правительстве.

Также полномочия министерства культуры в области туризма переданы созданному агентству по туризму Красноярского края, а на базе агентства информатизации и связи Красноярского края сформировано министерство цифрового развития.

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