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Казахстан и ОАЭ планируют обменяться землей для нужд посольств

Политика

ОАЭ предоставят Казахстану 11 148 кв. м земли в Абу-Даби

Астана, 22 октября 2018, 12:06 — REGNUM  На рассмотрение Мажилиса парламента Казахстана планируется внести проект закона, который ратифицирует соглашение между правительствами Казахстана и ОАЭ о взаимном предоставлении земельных участков в Астане и Абу-Даби, сообщает 22 октября агентство «Казинформ».

Согласно проекту документа, ОАЭ предоставят Казахстану 11 148 кв. м земли в Абу-Даби, казахстанская сторона, в свою очередь, предоставит 26 147 кв. м в Астане.

Участки земли предоставляются сроком на 49 лет с последующей пролонгацией на аналогичный период.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня 2018 года на празднование 20-летия Астаны прибыл наследный принц шейх Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайяна. В ходе визита состоялась встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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Политическая жизнь Казахстана
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