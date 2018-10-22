В 2019 году «Нафтогаз» ожидает падение доходов от транзита газа — эксперт

Киев, , 12:01 — REGNUM

На Украине в повышении цен на газ заинтересовано правительство и компания «Нафтогаз Украина». Об этом 22 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Тарас Загородний.

По его словам, в 2019 году рост стоимости газа позволит «Нафтогазу» увеличить доходы и компенсировать падение прибыли от снижения транзита российского газа.

«В следующем году «Нафтогаз» ожидает падение доходов от транзита российского газа, что является одним из основных источников его прибыли… Нужно разобраться, почему нам навязан импортный паритет газа, когда мы торгуем фактически в цене немецкого хаба. Это нам не выгодно, это навязано. Учитывая себестоимость добычи украинского газа, мы вполне можем снижать цены на газ, если найдем управу на «Нафтогаз», который является монополистом», — сказал Загородний.

Кроме того, эксперт отметил, что повышение цен на газ позволит правительству получить очередной кредит от международного валютного фонда. Загородний считает, что деньги МВФ позволят Минфину избежать технического дефолта и реструктуризировать внешние долги.

«Без транша МВФ существует риск дефолта. Сейчас министерство финансов ведет переговоры о реструктуризации наших долгов, которые нам массово нужно выплачивать в 2019 году… В следующем году нам нужно выплатить около 470 млрд, это довольно большая сумма, но не критическая, если будет «подпорка» МВФ. Это дает возможность избежать дефолта, в частности технического… Сейчас наши облигации торгуются на уровне приблизительно 7%. Есть все шансы, чтобы пролонгировать наши долги на 10 лет и больше под меньший процент — под 5%. Где-то в этом промежутке торгуются все мусорные облигации. В этом случае транш МВФ — сигнал для инвестора, что мы вернем деньги», — рассказал Загородний.

Как сообщалось, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения на Украине повысится на 23,5% (до 8550 грн или 303 долл за 1000 кубических метров).

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров… Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.

Напомним, 19 октября МВФ сообщили, что Украина и фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается «в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год».

При этом МВФ отметил прогресс в отношениях с Украиной, в частности, в сокращении макроэкономических уязвимостей.

«Достигнутое сегодня соглашение отражает обязательство МВФ продолжать помощь Украине в достижении более сильного, устойчивого и всеобъемлющего экономического роста. Новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским Союзом, которые проводят параллельные операции по поддержке Украины», — отметил МВФ.