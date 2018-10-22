Глава МВД Франции усилит присутствие государства на испанской границе

Париж, , 12:07 — REGNUM Новый министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер хочет «усилить присутствие государства» на испанской границе и назначит «координатора по безопасности» для «лучшей организации контроля» миграции и диалога с испанскими властями, сообщает Le Figaro.

Министр, который «обеспокоен миграционным давлением на испанской границе», назначит высокопоставленного чиновника для этой миссии.

«В Испании зафиксировано 48 тыс. нелегального пересечения границы — эта цифра увеличилась на 155%», — отметил глава МВД Франции.

«Треть лиц, ищущих убежища во Франции, были отклонены в других европейских странах, это недопустимо», — добавил Кристоф Кастанер.

Что касается процедур депортации, Кристоф Кастанер считает, что Франция должна быть более эффективной в исполнении решений о депортации», министр заверил, что он скоро отправится в страны Магриба и Западную Африку, чтобы поднять эту тему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел ИталииМаттео Сальвинипредложил своему французскому коллеге Кристофу Кастанеру улучшить пограничное сотрудничество.

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