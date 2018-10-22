Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» 18 членов ФЕТО

Анкара, , 11:58 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» за прошедшую неделю 18 человек, обвиняемых в терроризме, сообщает 22 октября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Из 18 задержанных лишь двое были задержаны, остальные 16 были убиты. Все они подозревались в связях с ФЕТО, организации, деятельность которой запрещена в Турции.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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