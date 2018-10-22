Очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф» передан Минобороны РФ

Москва, , 11:39 — REGNUM Министерство обороны России в рамках гособоронзаказа получило очередной полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Он был передан военному ведомству производителем — концерном ВКО «Алмаз-Антей», сообщает 22 октября пресс-служба предприятия.

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Сборка и настройка комплексов проводилась на полигоне Капустин Яр в астраханской области, куда составные части С-400 были доставлены железнодорожным транспортом. Перед передачей заказчику вся техника проходит приёмо-сдаточные испытания.

По данным концерна, испытательные стрельбы техника отработала без замечаний.

«Расчёты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично», — уточнили в пресс-службе предприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, планировалось, что в 2018 году российская армия получит три полковых комплекса С-400 «Триумф». Первый в 2018 году ЗРС был передан Минобороны РФ в июле. Передача второго комплекта состоялась в августе на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и прошла досрочно.

Напомним, ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф», производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначены для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей.

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