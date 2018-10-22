Китай осудил решение США выйти из ДРСМД

Пекин, , 11:42 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин осудила решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщает 22 октября Reuters.

Реакция была ответом на слова президента США Дональда Трампа, который пообещал рассмотреть возможность выхода Соединенных Штатов из данного соглашения.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан США и СССР в 1987 году. Тогда стороны обязались уничтожить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, подпадающие под условия соглашения.

Кроме того, договор предполагал прекращение разработки и испытания подобных ракет. Следовательно выход США из сделки может привести к новому рывку гонки вооружения.

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