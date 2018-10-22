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Китай осудил решение США выйти из ДРСМД

Политика

Реакция была ответом на слова президента США Дональда Трампа, который пообещал рассмотреть возможность выхода Соединенных Штатов из данного соглашения

Пекин, 22 октября 2018, 11:42 — REGNUM  Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин осудила решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщает 22 октября Reuters.

Реакция была ответом на слова президента США Дональда Трампа, который пообещал рассмотреть возможность выхода Соединенных Штатов из данного соглашения.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан США и СССР в 1987 году. Тогда стороны обязались уничтожить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, подпадающие под условия соглашения.

Кроме того, договор предполагал прекращение разработки и испытания подобных ракет. Следовательно выход США из сделки может привести к новому рывку гонки вооружения.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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