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Отсрочку или освобождение от службы получили 3 тыс. ростовских новобранцев

Политика

Почти 1,3 тыс. юношей Ростовской области прошли призывные комиссии

Отсрочку или освобождение от службы получили 3 тыс. ростовских новобранцев
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Военный билет

Ростов-на-Дону, 22 октября 2018, 11:39 — REGNUM  Во время осеннего призыва-2018 более 3,2 тыс. юношей в Ростовской области получили отсрочку или освобождение от службы в армии. Это 71,1% от общего числа призывников, приглашённых на комиссию. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике Донского региона.

Всего в рамках осенней призывной кампании вызову подлежит более 16 тыс. человек. На сегодняшний день из 4,5 тыс. человек, вызванных на комиссию, призыву на военную службу подлежат 1 тыс. 285 новобранцев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области осенью под ружьё встанут 3,8 тыс. юношей. Около половины донских призывников будут проходить срочную службу в Сухопутных войсках. Традиционно 15 человек направятся для несения службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

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Осенний призыв — 2018
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