Понедельник, 22 Октября 2018 года
12:11:15 МСК

В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки

Политика

Трое вице-премьеров правительства региона пока продолжат работу, но в статусе «временно исполняющих обязанности»

Уфа, 22 октября 2018, 11:34 — REGNUM  Руководители ведомств правительства Башкирии во главе с премьер-министром Рустэмом Мардановым написали заявления об отставках, заявил врио главы республики Радий Хабиров. Об этом сообщает телекомпания Башкирии.

По словам исполняющего обязанности главы региона, трое вице-премьеров пока продолжат работу, но в статусе «временно исполняющих обязанности». Также Хабиров добавил, что Марданов останется в прежней должности. Кроме того, врио главы Башкирии уже сделал новые назначения.

Читайте также: Развитие через порядок и отставки: первые шаги врио главы Башкирии

Отныне социальную сферу республики будет курировать бывший глава минсоцзащиты Ленара Иванова, строительный блок возглавит Раиф Абдрахимов, а за координацию работы с силовыми структурами ответственным назначен генерал-лейтенант полиции Артур Ахметханов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» бывшему главе республики Рустэму Хамитову.

Читайте также: Заслуги экс-главы Башкирии Хамитова отметили орденом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить