В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки

Уфа, , 11:34 — REGNUM Руководители ведомств правительства Башкирии во главе с премьер-министром Рустэмом Мардановым написали заявления об отставках, заявил врио главы республики Радий Хабиров. Об этом сообщает телекомпания Башкирии.

По словам исполняющего обязанности главы региона, трое вице-премьеров пока продолжат работу, но в статусе «временно исполняющих обязанности». Также Хабиров добавил, что Марданов останется в прежней должности. Кроме того, врио главы Башкирии уже сделал новые назначения.

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Отныне социальную сферу республики будет курировать бывший глава минсоцзащиты Ленара Иванова, строительный блок возглавит Раиф Абдрахимов, а за координацию работы с силовыми структурами ответственным назначен генерал-лейтенант полиции Артур Ахметханов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» бывшему главе республики Рустэму Хамитову.

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