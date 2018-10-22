Губернатор Челябинской области собрался на второй срок

Челябинск, , 11:15 — REGNUM Губернатор Челябинской области Борис Дубровский не планирует уходить в отставку. Более того, он собирается баллотироваться на второй срок, о чём и заявил журналистам.

В интервью изданию ТАСС глава региона отметил, что вместе со своей командой долгое время боролся за право Челябинска принять саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году. И собирается их подготовить.

Отметим, многие эксперты не считают, что Дубровскому удастся снова стать губернатором. Выборы намечены на сентябрь 2019 года. При этом ещё в начале 2018-го некоторые эксперты не исключали, что уже после выборов президента его могут отправить в отставку. Одним из возможных поводов они называли результаты голосования. Но Челябинская область показала хорошую явку и результат, и в слухи об об отставке на время затихли.

По некоторым данным, в сентябре Дубровский встречался с представителями Администрации президента России. С этой встречи он вернулся окрылённый и фактически уже начал предвыборную кампанию. Существенно изменился дизайн его официального сайта, первое, что видят посетители ресурса — это фото губернатора посреди пшеничного поля. Также он стал активно выступать с заявлениями по самым разным проблемам.

Впрочем, разразившийся в сентябре мусорный коллапс долгое время оставался без его внимания. Лишь спустя две недели Дубровский выступил с официальным заявлением. А наблюдатели полагают, что досрочная отставка ему всё же грозит. Своего рода толчком к этому могут стать провальные кампании в ряде регионов страны. По некоторым оценкам, отставка состоится уже в ближайшие дни.