Страны-партнеры АСЕАН обменяются информацией для борьбы с терроризмом

Сингапур, , 11:21 — REGNUM Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду заявил, что на встрече министров обороны стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу внерегиональные страны согласились обмениваться информацией между странами в области борьбы с терроризмом, сообщает Antaranews.

«США, Россия, Китай могут использовать концепцию «Our Eyes», инициированную индонезийской стороной для борьбы с терроризмом», — заявил министр обороны Индонезии после 5-го совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и их партнеров по диалогу в Сингапуре 20 октября.

«США, Австралия, Россия — друзья по обмену информацией, поэтому наша концепция станет глобальной», — отметил Рямизард Рякуду.

Напомним, на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и их партнеров по диалогу в дополнение к десяти странам АСЕАН были также министр обороны США, Австралии, Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Индии и России.