Понедельник, 22 Октября 2018 года
12:11:29 МСК

Страны-партнеры АСЕАН обменяются информацией для борьбы с терроризмом

Политика

Партнеры по диалогу АСЕАН согласны использовать концепцию «Our Eyes», инициированную индонезийской стороной для борьбы с терроризмом

Сингапур, 22 октября 2018, 11:21 — REGNUM  Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду заявил, что на встрече министров обороны стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу внерегиональные страны согласились обмениваться информацией между странами в области борьбы с терроризмом, сообщает Antaranews.

«США, Россия, Китай могут использовать концепцию «Our Eyes», инициированную индонезийской стороной для борьбы с терроризмом», — заявил министр обороны Индонезии после 5-го совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и их партнеров по диалогу в Сингапуре 20 октября.

«США, Австралия, Россия — друзья по обмену информацией, поэтому наша концепция станет глобальной», — отметил Рямизард Рякуду.

Напомним, на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и их партнеров по диалогу в дополнение к десяти странам АСЕАН были также министр обороны США, Австралии, Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Индии и России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить