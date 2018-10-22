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Глава немецкого минфина предложил прекратить поставку оружия Эр-Рияду

Политика

Из-за убийства журналиста

Берлин, 22 октября 2018, 11:13 — REGNUM  Министр финансов Германии Петер Альтмайер высказал пожелание относительно прекращения поставок оружия Евросоюзом Саудовской Аравии, сообщает 22 октября Reuters.

Причиной подобного высказывания стала неопределенность в связи с убийством корреспондента Washington Post Джамаля Хашогги, произошедшем в консульстве королевства в Турции.

Напомним, убийство известного репортера произошло 2 октября. Первоначально Эр-Рияд отрицал свою причастность к преступлению, но позже вынужден был признать свою вину из-за давления как со стороны международного сообщества, так и со стороны внутренней оппозиции.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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