Глава немецкого минфина предложил прекратить поставку оружия Эр-Рияду

Берлин, , 11:13 — REGNUM Министр финансов Германии Петер Альтмайер высказал пожелание относительно прекращения поставок оружия Евросоюзом Саудовской Аравии, сообщает 22 октября Reuters.

Причиной подобного высказывания стала неопределенность в связи с убийством корреспондента Washington Post Джамаля Хашогги, произошедшем в консульстве королевства в Турции.

Напомним, убийство известного репортера произошло 2 октября. Первоначально Эр-Рияд отрицал свою причастность к преступлению, но позже вынужден был признать свою вину из-за давления как со стороны международного сообщества, так и со стороны внутренней оппозиции.