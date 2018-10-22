Понедельник, 22 Октября 2018 года
12:13:18 МСК

Москва готова содействовать политическому урегулированию в ЦАР — МИД РФ

Политика

Россия действует в полной координации президентом ЦАР

Москва, 22 октября 2018, 10:50 — REGNUM  Россия готова и дальше содействовать политическому урегулированию ситуации в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Конечно, готовы и дальше содействовать. Мы действуем в полной координации с законным правительством, президентом ЦАР», — сказал Богданов журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные окажут помощь в деле восстановления армии Центральноафриканской Республики, создав представительство Минобороны РФ при военном ведомстве ЦАР.

Также российскому военному ведомству поручено вести переговоры с властями ЦАР и подписать соглашение от имени правительства России.

Читайте также: Минобороны РФ восстановит армию Центральноафриканской Республики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить