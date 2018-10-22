Москва готова содействовать политическому урегулированию в ЦАР — МИД РФ

Москва, , 10:50 — REGNUM Россия готова и дальше содействовать политическому урегулированию ситуации в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Конечно, готовы и дальше содействовать. Мы действуем в полной координации с законным правительством, президентом ЦАР», — сказал Богданов журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные окажут помощь в деле восстановления армии Центральноафриканской Республики, создав представительство Минобороны РФ при военном ведомстве ЦАР.

Также российскому военному ведомству поручено вести переговоры с властями ЦАР и подписать соглашение от имени правительства России.

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