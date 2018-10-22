Скандальный комик Коэн: Эр-Рияду нельзя доверять расследование дела Хашогги

Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Доверять расследование убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги Эр-Рияду бессмысленно и контрпродуктивно, уверен известный американский комик, получивший популярность благодаря ряду скандальных ролей в кино и на телевидении, Саша Барон Коэн.

С таким заявлением он выступил 22 октября на своей странице в Twitter.

«То, что Трамп доверяет правительству Саудовской Аравии расследовать убийство Джамаля Хашогги, одно и то же, что доверять Трампу расследовать обвинения его в том, что он спал со Сторми Дэниэлс», — написал актер, имея в виду актрису фильмов для взрослых, утверждающую, что Трамп имел с ней интимную связь.

«Джамаль Хашогги не будет голосовать на выборах 6 ноября, сделайте же все, чтобы свой голос отдали вы», — добавил он.

Напомним, после того как власти Саудовской Аравии на протяжении нескольких недель отрицали факт гибели оппозиционного журналиста, официальный Эр-Рияд все же признал, что Хашогги был убит в консульстве королевства в Турции. Тем не менее власти королевства возложили ответственность за произошедшее на группу сотрудников спецслужб, действовавших по собственной инициативе. Трамп в целом согласился этой версией.