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Иордания заберёт у Израиля свои земли Бакура и Гумар

Политика

Срок аренды территорий Израилем истечет в 2019 году

Амман, 22 октября 2018, 10:54 — REGNUM  Иордания возвращает назад территории, предоставленные в аренду Израилю при подписании мирного договора 1994 года, пишет издание Daily Sabah.

21 октября король Иордании Абдалла II объявил Израилю, что соглашение о предоставлении территорий Бакура и Гумар не будет продлено.

«Бакура и Гумар — иорданские земли, и останутся иорданскими», — сказал король.

В соглашении от 1994 года земли давались в распоряжение Израилю сроком на 25 лет (срок действия истекает в 2019 году). Предполагалось, что оно продлится автоматически, если ни одна из сторон не выступит против. Бакура находится на севере Иордании в провинции Ирдиб, Гумар — в южной провинции Акаба.

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