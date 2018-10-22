Иордания заберёт у Израиля свои земли Бакура и Гумар

Амман, , 10:54 — REGNUM Иордания возвращает назад территории, предоставленные в аренду Израилю при подписании мирного договора 1994 года, пишет издание Daily Sabah.

21 октября король Иордании Абдалла II объявил Израилю, что соглашение о предоставлении территорий Бакура и Гумар не будет продлено.

«Бакура и Гумар — иорданские земли, и останутся иорданскими», — сказал король.

В соглашении от 1994 года земли давались в распоряжение Израилю сроком на 25 лет (срок действия истекает в 2019 году). Предполагалось, что оно продлится автоматически, если ни одна из сторон не выступит против. Бакура находится на севере Иордании в провинции Ирдиб, Гумар — в южной провинции Акаба.