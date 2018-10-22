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Боевиков Яроша привлекут к контролю за выборами на Украине — эксперт

Политика

Порошенко намерен подавить конкурентов

Киев, 22 октября 2018, 10:57 — REGNUM  Членов экстремистской организации Украинская добровольческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выведенных с территории Донбасса, могут использовать в интересах президента Порошенко, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 20 октября в комментарии изданию «Известия».

"Дмитрий Ярош близок к команде Порошенко. Националисты возвращаются из Донбасса для давления на его оппонентов. Вероятно, в ходе предвыборной кампании и во время подсчета голосов они будут выполнять роль дополнительной полиции», — рассказал политолог.

Напомним, 16 октября, лидер боевиков и народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил, что два батальона Украинской добровольческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинули Донбасс, чтобы сосредоточиться на создании территориальных отрядов самообороны.

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