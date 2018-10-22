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Южная Корея продолжит разработку истребителя совместно с Индонезией

Политика

Несмотря на долги Джакарты

Южная Корея продолжит разработку истребителя совместно с Индонезией
Alvis Cyrille Jiyong Jang (Alvis Jean)
Модель истребителя KF-X

Сеул, 22 октября 2018, 10:36 — REGNUM  Власти Южной Кореи заявили, что совместный с Индонезией проект по разработке нового истребителя реализуется полным ходом, сообщает 22 октября Reuters.

Реализация соглашения не прерывается несмотря на то, что индонезийская сторона не выплатила взнос в размере $200 млн.

Напомним, в 2014 году стороны подписали соглашение о создании истребителя «KF-X». Цена разработки оценивается в $7 млрд 900 млн, Джакарта должна выплатить 20% от общей стоимости проекта.

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Внешняя политика Индонезии
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