Япония заинтересована в привлечении индонезийских рабочих

Джакарта, , 10:45 — REGNUM По меньшей мере 20 японских компаний заинтересованы в найме сотрудниках из Индонезии, сообщает Antaranews.

В пресс-релизе министерства труда Индонезии говорится, что «японские компании открыты для трудоустройства и надеются привлечь индонезийских рабочих». Эти компании предлагают работу в различных областях, таких как инфраструктура, производство, ИТ, пищевая промышленность, сельское хозяйство, очистка воды, энергетика, здравоохранение, косметология и образование.

Японские компании надеются найти качественные человеческие ресурсы в Индонезии. Это открывает возможности трудоустройства и получения рабочих мест на профессиональном уровне.

В министерстве труда Индонезии заявили, что индонезийские сотрудники не уступают работникам из других стран, таких как Филиппины, Вьетнам и Таиланд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк Индонезия и японский центральный банк договорились возобновить двустороннее соглашение о валютном обмене на сумму в 22,76 млрд долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк Индонезия и Центробанк Японии возобновили соглашение о валютном обмене