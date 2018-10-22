Понедельник, 22 Октября 2018 года
12:12:28 МСК

Суд в Киеве перенес заседание по делу Януковича на 23 октября

Политика

В связи с неявкой адвокатов Януковича на заседание

Суд в Киеве перенес заседание по делу Януковича на 23 октября
Иллюстрация: Interpolit.ru
Виктор Янукович

Киев, 22 октября 2018, 10:18 — REGNUM  Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в слушании по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича до 23 октября, трансляцию заседания вели украинские телеканалы.

«Суд вынужден объявить перерыв до завтра (23 октября), до 9:00 (совпадает с мск)», — сказал председательствующий судья.

Суд принял такое решение в связи с неявкой адвокатов Януковича на заседание.

Напомним, свергнутого в 2014 году в ходе государственного переворота президента Украины Виктора Януковича обвиняют в государственной измене и других преступлениях. Обвинение требует для политического деятеля 15 лет лишения свободы. Дело экс-президента Украины рассматривается в суде уже несколько лет.

Читайте также: Адвокаты Януковича передали американцам документы о расстрелах на майдане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Януковича
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить