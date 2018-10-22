Суд в Киеве перенес заседание по делу Януковича на 23 октября

Киев, , 10:18 — REGNUM Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в слушании по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича до 23 октября, трансляцию заседания вели украинские телеканалы.

«Суд вынужден объявить перерыв до завтра (23 октября), до 9:00 (совпадает с мск)», — сказал председательствующий судья.

Суд принял такое решение в связи с неявкой адвокатов Януковича на заседание.

Напомним, свергнутого в 2014 году в ходе государственного переворота президента Украины Виктора Януковича обвиняют в государственной измене и других преступлениях. Обвинение требует для политического деятеля 15 лет лишения свободы. Дело экс-президента Украины рассматривается в суде уже несколько лет.

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