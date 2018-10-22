Милонов просит Чайку отменить реабилитацию Троцкого и Тухачевского

Москва, , 10:29 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с предложением отменить реабилитацию Льва Троцкого и Михаила Тухачевского, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября. Оба деятеля, по мнению депутата, совершили преступления против народа и государства.

Милонов заявляет, что видный революционер и один из руководителей первых лет Советской России Лев Троцкий является одним из авторов «красного террора», несет ответственность за подписание Брестского мира, благодаря которому от исторической России была отторгнута Украина, часть Прибалтики и Закавказье. Троцкому также вменяется в вину поддержание контактов с нацистской Германией и другими враждебными СССР странами.

«В связи с этим принятые ОГПУ при СНК СССР и Президиумом ЦИК СССР решения о высылке Троцкого и лишении его гражданства не только имели политическую основу, но и фактически констатировали преступную деятельность Троцкого», — отметил Милонов.

Из-за этого, полагает парламентарий, последующая реабилитация Троцкого нуждается в пересмотре.

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Советскому военачальнику Михаилу Тухачевскому депутат Милонов вменяет в вину использование химического оружия во время подавления Тамбовского восстания в годы Гражданской войны, а также участие в заговоре против Сталина и высшего руководства страны, то есть, как раз те обвинения, по которым Тухачевский был арестован и расстрелян в 1937 году.

Заметим, что эти обвинения в последующие годы судебными инстанциями СССР были признаны необоснованными, а Тухачевский посмертно реабилитирован как незаконно репрессированный.

Милонов же считает, что в ходе реабилитации Тухачевского были уничтожены важные документы, чтобы скрыть истинную роль военачальника.

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