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«Со всеми вытекающими»: Россия ответит в случае нападения на Белоруссию

Политика

«Нападение на Белоруссию любое в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию»

Минск, 22 октября 2018, 10:09 — REGNUM  Военное нападение на Белоруссию Москва воспримет как агрессию против России, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Нападение на Белоруссию любое в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — заявил Бабич.

Соответствующее заявление было сделано в ответ на состоявшиеся в сентябре переговоры президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды по созданию в Польше постоянной американской базы.

Напомним, в сентябре Дуда на переговорах с Трампом предложил американскому лидеру создать военную базу США в Польше и присвоить ей название «Форт Трамп».

При этом Польша готова платить не менее двух миллиардов долларов за постоянное размещение американских войск. Однако Пентагон решения по этому вопросу не принял — предложение Польши в США пока обдумывают.

Читайте подробнее: Варшава надеется на скорое согласие США по размещению военной базы

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Союзное государство России и Белоруссии
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