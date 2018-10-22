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22 октября в Индонезии отмечают Национальный день сантри

Политика

Яванские мусульмане сантри несли огромный индонезийский флаг на торжественной церемонии 3-го Национального дня сантри

22 октября в Индонезии отмечают Национальный день сантри
Andrea Kirkby
Яванские мусульманки

Джакарта, 22 октября 2018, 10:11 — REGNUM  Тысячи студентов из различных исламских школ-интернатов в Западной Яве приняли участие в праздновании Национального дня сантри в понедельник, 22 октября, сообщает Antaranews.

Кандидат в вице-президенты Индонезии Маруф Амин также принял участие в празднике.

Яванские мусульмане сантри несли огромный индонезийский флаг, а также баннеры и другие атрибуты на торжественной церемонии 3-го Национального дня сантри.

Празднование Национального дня сантри стало доказательством того, что группа яванских мусульман играет определенную роль в построении нации. До сих пор их существование не принималось во внимание правительством.

Напомним, 22 октября в Индонезии отмечают Национальный день сантри, официально провозглашенный в 2015 году. Сантри сыграли большую роль в движении за независимость Индонезии, а в настоящее время занимаются благотворительной деятельностью и помогают правительству в осуществлении социальных программ.

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