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Главным аналитиком мэрии Екатеринбурга стала чемпионка мира по бегу

Политика

Пока она временно исполняет обязанности

Главным аналитиком мэрии Екатеринбурга стала чемпионка мира по бегу
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Администрация города Екатеринбурга

Екатеринбург, 22 октября 2018, 10:00 — REGNUM  В администрации Екатеринбурга назначен временный руководитель информационно-аналитического департамента. Ею стала Ольга Котлярова, которая ранее была заместителем руководителя этого подразделения, сообщили журналистам в мэрии.

Ольга Котлярова в 1999 году стала чемпионкой мира по бегу, а в 2000-м завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2000 года. В 2006-м на дистанции 800 метров выиграла золотую медаль на чемпионате Европы.

После завершения спортивной карьеры некоторое время работала первым заместителем министра физической культуры, спорта и туризма Свердловской области. После, через некоторое время, пришла на работу в администрацию Екатеринбурга.

Отметим, в начале октября мэрию покинул главный идеолог Сергей Тушин, который курировал в том числе и этот департамент.

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