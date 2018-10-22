Трамп и Эрдоган обсудили убийство Хашогги

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил со своим коллегой из США Дональдом Трампом убийство журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 22 октября Anadolu.

Стороны сошлись во мнении, что данный инцидент должен быть тщательно расследован во всех аспектах.

Напомним, известный журналист Washington Post Джамаль Хашогги 2 октября зашел в консульство Саудовской Аравии в Турции, после чего его больше не видели.

В течение нескольких дней Эр-Рияд настаивал на том, что журналист покинул дипломатическое ведомство, однако позднее было признано, что его убили в консульстве.

По официальной информации, убийство произошло в результате несчастного случая, когда Хашогги начал звать на помощь, что вызвало панику среди представителей королевства, который его «случайно» задушили.

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