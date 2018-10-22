Премьер-министр Австралии извинился за насилие над детьми

Канберра, , 10:18 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон принес извинения по поводу преступлений в отношении детей, которые совершались на протяжении десятилетий, сообщает 22 октября Agence France-Presse.

«Это было сделано австралийцами по отношению к австралийцам, враги среди нас, враги в нашей среде», — подчеркнул Моррисон, говоря о 15 тыс. детей подвергшихся сексуальному насилию в Австралии за последние годы.

Заявление премьер-министра поступило в ответ на исследования Королевской комиссии, которая предоставила доказательства насилия над детьми, в которых запятнали себя государственные институции.

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