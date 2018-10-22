Американский дипломат: в администрации США царит хаос

Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Хаос в администрации президента США Дональда Трампа подорвал дипломатию и интересы страны во всем мире, заявила 21 октября бывший посол США в Мексике Роберта Джейкобсон статье, опубликованной The New York Times.

Джейкобсон работала дипломатом более 30 лет и всегда зависела от начальства в госдепартаменте и Белом доме, однако с момента прибытия президента Трампа коммуникация между этими учреждениями почти прервалась. Определенный хаос в начале работы новой администрации — это нормально, но этот случай уже выходит за рамки, считает она.

«Отсутствие коммуникации между государственным департаментом и Белом домом кажется преднамеренным и оставляет наших послов в трудной ситуации, а наших союзников — разгневанными, сбитыми с толку, отчужденными», — подчеркивает дипломат.

Джейкобсон напоминает, что в мире 30 дипломатических миссий США не имеют посла, в том числе в Саудовской Аравии и Пакистане. Сама Роберта Джейкобсон подала в отставку с поста посла США в Мексике в мае этого года.