Понедельник, 22 Октября 2018 года
10:29:46 МСК

Индонезия не выйдет из сделки по покупке российских Су-35

Политика

Индонезия с нетерпением ждет отправки российских истребителей

Индонезия не выйдет из сделки по покупке российских Су-35
Антон Привальский © ИА Красная Весна
Сверхманевренный истребитель Су-35

Джакарта, 22 октября 2018, 09:02 — REGNUM  Индонезия отказалась выйти из договора купли-продажи 11 российских истребителей Су-35, несмотря на угрозы санкций со стороны США, сообщает Sindonews.

Покупка истребителя с контрактной стоимостью больше 1 млрд долларов США была достигнута и находится в процессе отправки.

До сих пор только Китай попадал под закон США о санкциях за покупку ряда истребителей Су-35 и российской системы противоракетной обороны С-400.

Решение индонезийского правительства не выходить из соглашения о покупке российских истребителей было объявлено министром обороны Индонезии Рямизардом Рякуду в кулуарах форума министров обороны государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Индонезия с нетерпением ждет отправки истребителей, мы очень заинтересованы в этом», — заявил министр обороны Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в ИндонезииЛюдмила Воробьёвазаявила, что угроза введения санкций США в отношении стран, которые закупают оружие, является необоснованной и неприемлемой, а также формой вмешательства США во внутренние дела этих государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ назвала угрозы США о закупке российского оружия неприемлемыми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-индонезийские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить