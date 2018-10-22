Трамп намерен причинить Китаю «как можно больше страданий»

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Вашингтон не будет уменьшать экономическое давление на Пекин, напротив, президент США Дональд Трамп намерен ужесточением торговых пошлин принести Китаю «как можно больше страданий». Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет портал Axios.

По данным собеседников онлайн-издания в администрации США, Дональд Трамп полагает, что чем дольше будет период экономического воздействия на Китай, тем больше рычагов влияния на китайские власти будет у администрации США. Также в Белом доме подчеркнули, что ныне действующие пошлины на китайские товары — «лишь начало начал торговой войны» между двумя странами.

Напомним, 19 октября заявил глава Национального экономического совета США Ларри Кадлоу заявил, что Китай не реагирует на просьбы Вашингтона отказаться от якобы нечестных торговых практик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские власти подали запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой создать экспертную группу, которая определит законность тарифов, введённых Соединёнными Штатами на импорт стали и алюминия.

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