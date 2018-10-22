«Лицо» нового аппарата правительства Алтайского края начало прорисовываться

Барнаул, , 08:51 — REGNUM Кадровый голод сказался на аппарате правительства Алтайского края. Его новая структура определена, но кадрами укомплектована не полностью. Назначения заместителей и министров в таких ключевых сферах, как здравоохранение, промышленность и политика так и не состоялось. Сегодня, 22 октября, официальный сайт региона известил о назначении руководителями только 10 персоналий, тогда как в новой системе исполнительной власти значатся 13 министерств и управлений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по официальной информации, помимо нового главы Алтайского края Виктора Томенко, руководить регионом будут трое уроженцев Красноярского края. Это: заместители Иван Кибардин и Игорь Степаненко (первый был руководителем аппарата правительства Красноярского края, второй — его заместителем), а также промышленный министр Александр Климин, до марта 2017 года работавшего замом промышленного министра и уволенного после возбуждённого в отношении него уголовного дела по подозрению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Что касается местных кадров, то бывший министр здравоохранения Ирина Долгова получила назначение на пост заместителя председателя Правительства Алтайского края. Бывший аграрный первый зампредседателя правительства Алтайского края назначен Александр Лукьянов просто заместителем. Сохранили своё место заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Владимир Притупов, заместитель председателя Правительства Алтайского края — руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края назначен Виталий Снесарь, а также — министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

«Губернатор поручил Елене Безруковой временно исполнять обязанности по должности начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу до государственной регистрации Министерства культуры Алтайского края», — сказано в официальном сообщении.

Также совмещать две должности будет пока и назначенный министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края назначен Иван Гилев: ему поручено временно исполнять обязанности по должности министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края до завершения реорганизации Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Министром транспорта Алтайского края назначен Александр Дементьев. Про нового министра известно, что он несколько лет назад он руководил транспортным комитетом в мэрии Барнаула, а затем гендиректором СРО «Дорожники Алтая», замначальника управления по ЖКХ, первым замом гендиректора «Газпром газораспределение Барнаул». После переезда в Воронеж стал руководителем транспортного департамента области и не раз становился объектом критики.

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Впрочем, критика редко чиновников останавливает. К примеру, Александр Чеботаев в новом правительстве остаётся работать министром сельского хозяйства Алтайского края, несмотря на огромное недовольство крестьян, которым в связи с обрушением цен на зерно и ростом цены ГСМ ровным счётом ничем не помогли.

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В отсутствие многих ещё не названных аппаратчиков сложно делать выводы. Тем не менее, «с сегодняшнего дня правительство Алтайского края считается сформированным и приступает к своей работе», — заявил Виктор Томенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чиновник из Красноярска Виктор Томенко приступил к обязанностям врио губернатора Алтайского края 1 июня 2018 года после неожиданной ставки Александра Карлина, а по итогам выборов 9 сентября стал главой региона.

Но и спустя месяц после своего избрания Томенко так не смог сформировать новое правительство. Лишь на прошлой неделе была обнародована его новая структура. Было сказано, что в новой системе исполнительной власти будут работать 13 министерств и 13 управлений, а также четыре инспекции. Из новшеств — среди девяти заместителей председателя правительства не будет ни одного со статусом «первый», хотя в аппарате у предыдущего главы было сразу два первых зама. Губернатором и председателем правительства Алтайского края будет одно лицо.

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