Учения НАТО Trident Juncture — сигнал для США о самостоятельности Берлина

Берлин, , 09:10 — REGNUM Участие Германии в учениях НАТО Trident Juncture-2018 обойдется немецким налогоплательщикам в €90 млн. Одна из главных целей Берлина — отправить сигнал в Белый дом, передает телеканал N-TV 22 октября.

Более половины этих денежных средств отправятся в принимающую учения Норвегию в качестве оплаты питания и организации полевых лагерей. Остальная часть уйдет на транспортировку персонала и вооружения, сообщает министерство обороны Германии.

Trident Juncture — крупнейшие учения со времен окончания «холодной войны». В них участвуют около 50 тыс. солдат, в том числе 10 тыс. немецких. Тот факт, что бундесвер так сильно вовлечен, связан в основном с тем, что он должен взять на себя руководство силами быстрого реагирования НАТО с начала 2019 года.

«Германия сознательно берет на себя новаторскую роль», — заявил представитель министерства обороны Германии по вопросу об участии в Trident Juncture. Учения в основном касаются международного сотрудничества. «Это сложная задача, особенно когда войска из многих стран должны сотрудничать в более широких масштабах», — сказал он.

Силы быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) были созданы в 2014 году в ответ на политику России в отношении Крыма и Донбасса. Однако для Германии участие в этих маневрах в первую очередь — возможность продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что Берлин готов взять на себя большую ответственность за безопасность Европы.