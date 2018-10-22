Украинский националист назвал условие наступления на Донбасс

Киев, , 09:08 — REGNUM Украина нападёт на Донбасс, как только в России возникнет хаос, заявил лидер экстремистской организации «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский в эфире телеканала Ukrlife.tv.

Неонацист признал, что ВСУ не способны воевать против России сразу на несколько фронтов:

«Ясно, что мы сейчас не можем осуществить генеральное наступление, потому что это увеличит интенсивность конфликта. Прямо скажем, наши вооружённые силы не готовы к войне сразу на двух-трёх фронтах, которые нам придётся вести. Например, Донецкий фронт, Крымский фронт и фронт где-нибудь в районе Харькова или Чернигова. То есть одновременно держать такие фронты, или оперировать на таких фронтах, я думаю наши вооруженные силы на сегодняшний день ещё не способны», — считает Корчинский.

По его мнению, Украине следует сосредоточить силы в Донбассе и ждать наступления кризиса в РФ:

«Поэтому нам нужно держать конфликт в той стадии, в которой он сейчас находится для того, чтобы иметь возможность, в случае возникновения кризиса в средине Российской Федерации, воспользоваться этим кризисом. Эти кризисы периодический возникают, это нестабильная структура… и у нас есть шанс в ближайшие годы такого кризиса дождаться. В тот момент, когда он возникнет, нам нужно иметь в зоне конфликта достаточно отмобилизованные вооружённые силы, которые смогут сразу перейти в наступление», — подчеркнул лидер экстремистов.

Напомним, ранее Корчинский заявил, что любое обсуждение возможности проведения референдума о статусе ДНР и ЛНР граничит с государственной изменой, а экспертов, которые озвучивают эту идею, нужно расстреливать.

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