Главой Междуреченска стал первый замгубернатора Кузбасса

Междуреченск, Кемеровская область, , 08:39 — REGNUM Владимир Чернов приступил к исполнению обязанностей главы Междуреченского городского округа, сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области. До 20 октября он трудился на посту первого заместителя губернатора региона.

«Теперь карьерная лестница Чернова во власти выглядит достаточно странно. Глава Анжеро-Судженска — заместитель губернатора — первый заместитель губернатора — глава Междуреченска. Отметим, именно Чернов был рядом с Сергеем Цивилёвым (в настоящее время губернатор Кузбасса — прим. ИА REGNUM ) на митинге в Кемерове после трагедии в «Зимней вишне», — пишет «Ваш горд.ру».

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Отметим, что прежний глава Междуреченска Сергей Кислицин ушёл с поста «по собственному желанию» 24 сентября. Полномочия исполнял первый заместитель мэра Сергей Перепилищенко. Региональные СМИ связывали уход Кислицина с провальными выборами, явка на которых в Междуреченске составила всего 35%.

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«Губернатор поставил перед Владимиром Черновым серьёзные задачи — приступить к решению проблемных вопросов в здравоохранении и социальной сфере, развивать экономический потенциал округа, его инвестиционную и туристическую привлекательность, войти в тройку лучших малых городов России», — уточнили в кемеровском обладминистрации.

Согласно официальным данным, 45-летний Владимир Чернов окончил Томский политехнический университет, а затем прошёл профессиональную переподготовку в Кемеровском региональном ИПК Минтопэнерго РФ — по программе «менеджмент», а также закончил программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России.

Чернов также занимал посты главы Анжеро-Судженского городского округа и заместителя губернатора по инвестициям и инновациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе со своих постов в один день были уволены начальники двух департаментов: лесного комплекса — Геннадий Липатов и по охране объектов животного мира — Павел Степанов.

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