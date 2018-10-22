СМИ назвали причину гибели саудовского журналиста в Турции

Эр-Рияд, , 08:36 — REGNUM Погибшего в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги могли случайно задушить в ходе начавшейся паники, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве королевства.

По данным издания, власти Саудовской Аравии направили в Турцию группу из 15 человек, которые должны были «уговорить» журналиста вернуться в королевство. Во время встречи они начали ему угрожать и обещали похитить.

В свою очередь Хашогги стал сопротивляться и звать на помощь, после чего участники группы запаниковали и попытались закрыть ему рот, но «переусердствовали и задушили», отмечает источник.

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Напомним, 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле пропал обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги. Власти Турции считают, что сотрудника СМИ убили, после чего останки были уничтожены.

Генпрокурор королевства Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт убийства журналиста. По его словам, между журналистом и людьми, с которыми он встречался, якобы произошел конфликт, и в ходе драки сотрудник СМИ получил смертельные травмы.

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