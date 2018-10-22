Верховный суд отклонил жалобу президента Мальдив о фальсификации выборов

Мале, , 08:32 — REGNUM Президент Мальдив Абдулла Ямин, покидающий свой пост, не смог убедить верховный суд страны отменить результаты президентских выборов, сообщает 22 октября Al Jazeera.

В судебной инстанции заявили, что президент не смог обосновать свои претензии, поэтому его обращение было отклонено.

Напомним, уходящий в отставку президент Мальдив Абдулла Ямин потерпел поражение на выборах 23 сентября, отстав от оппозиционного кандидата Ибрагима Мохаммеда Солиха на 16%.

Первоначально Ямин признал свое поражение, но позже решил подать жалобу в Верховный суд, обвинив оппозицию в фальсификации выборов.

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