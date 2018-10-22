КПРФ поддержала выдвижение Ищенко на выборы губернатора Приморья

Владивосток, , 08:22 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ поддержал выдвижение Андрея Ищенко на выборы губернатора Приморского края. Об этом будущий кандидат сообщил на своей странице в социальной сети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я подтверждаю, что партия КПРФ в лице Президиума Центрального Комитета и лично лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова поддержали меня на предстоящих выборах губернатора Приморского края, которые пройдут 16 декабря 2018 года. В перерыве Пленума, посвященного итогам выборов и молодежной политике, состоялся Президиум, где все члены ЦК единогласно поддержали мое выдвижение на должность губернатора Приморского края, которое состоится на Краевой партийной конференции 27 октября. После чего я подам необходимые документы в Избирательную комиссию Приморского края», — сообщил Ищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, повторные выборы губернатора Приморья состоятся 16 декабря 2018 года. Второй тур выборов главы региона, результаты которого были признаны недействительными, состоялся 16 сентября. В очередной, уже в третий в этом году, раз, жители Приморья попытаются выбрать себе главу. Избирательная кампания пройдет в сокращенном варианте. Из-за сроков, установленных законодательством, избирательные действия сократили на треть.

В ходе второго тура выборов губернатора 16 сентября 2018 года были допущены массовые нарушения. По рекомендации ЦИК РФ результаты выборов были отменены.