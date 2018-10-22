Китай выразил соболезнования в связи с катастрофой поезда в Тайване

Пекин, , 07:48 — REGNUM Власти Китая выразили соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Тайване, унесшей жизни 22 человек. Об этом говорится в сообщении канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете КНР.

Отмечается, что в Пекине внимательно следили за ситуацией с катастрофой скоростного поезда Puyuma Express.

«Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР, Ассоциация развития отношения через Тайваньский пролив выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью соотечественников в аварии», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве передали искренние слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших в аварии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября скоростной поезд Puyuma Express, в котором находились более 300 пассажиров сошел с рельсов в тайваньском уезде Илань, несколько вагонов опрокинулись. Ранее сообщалось о 17 погибших и по меньшей мере 126 раненых.

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