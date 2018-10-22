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Оппозиция не признала итоги выборов в Иракском Курдистане

Политика

«Движение за перемены», занявшее третье место, заявило о фальсификациях

Оппозиция не признала итоги выборов в Иракском Курдистане
Иван Шилов © ИА REGNUM
Народ Курдистана

Эрбиль, Ирак, 22 октября 2018, 08:03 — REGNUM  Оппозиционные партии Иракского Курдистана отвергли итоги парламентских выборов в автономии, сообщает 22 октября Al Jazeera.

В ходе электорального процесса было установлено, что Демократическая партия Курдистана получила 45 мест из 111 в парламенте региона. Патриотический союз Курдистана завоевал 21 место. Результаты были объявлены лишь спустя три недели после выборов.

«Движение за перемены» получило лишь 12 мест и объявило о своем несогласии с итоговыми результатами, заявив о фальсификациях.

Напомним, парламентские выборы в Иракском Курдистане прошли 30 сентября. Как и ожидалось, победу на них одержал фаворит — Демократическая партия Курдистана. Во главе этой политической силы стоит клан Барзани, возглавляющий регион на протяжении последних десятилетий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иракском Курдистане подвели итоги выборов

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