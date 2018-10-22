В Торонто открыли «голодоморный» памятник

Торонто, Канада, , 07:55 — REGNUM В Канадском городе Торонто появился мемориал, посвящённый жертвам так называемого «голодомора», сообщило 22 октября издание «Укринформ».

В церемонии приняли участие несколько сотен человек, включая мэра Торонто Джона Тори, министр иностранных дел страны Хрыстя Фриланд и вице-премьер Украины Степан Кубив.

Глава МИД Канады заявила во время своего выступления, что украинская диаспора бережно хранила миф о Голодоморе, а затем вернула его на Украину после распада СССР.

Напомним, ранее сенат США официально признал миф о «геноциде украинского народа», который якобы имел место в начале 30-х годов в СССР.

Читайте также: Зачем Сенат США принял резолюцию о признании «голодомора» на Украине?

Украинские мифотворцы и их западные покровители упорно игнорируют то, что реальный голод 1931−33 годов поразил регионы СССР, где не было украинского населения. Кроме того, они никак не объясняют факт голода в некоторых странах Восточной Европы в то же самое время.