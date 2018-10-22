Понедельник, 22 Октября 2018 года
08:46:12 МСК

В Торонто открыли «голодоморный» памятник

Политика

В церемонии приняли участия официальные представители Канады и Украины

Торонто, Канада, 22 октября 2018, 07:55 — REGNUM  В Канадском городе Торонто появился мемориал, посвящённый жертвам так называемого «голодомора», сообщило 22 октября издание «Укринформ».

В церемонии приняли участие несколько сотен человек, включая мэра Торонто Джона Тори, министр иностранных дел страны Хрыстя Фриланд и вице-премьер Украины Степан Кубив.

Глава МИД Канады заявила во время своего выступления, что украинская диаспора бережно хранила миф о Голодоморе, а затем вернула его на Украину после распада СССР.

Напомним, ранее сенат США официально признал миф о «геноциде украинского народа», который якобы имел место в начале 30-х годов в СССР.

Читайте также: Зачем Сенат США принял резолюцию о признании «голодомора» на Украине?

Украинские мифотворцы и их западные покровители упорно игнорируют то, что реальный голод 1931−33 годов поразил регионы СССР, где не было украинского населения. Кроме того, они никак не объясняют факт голода в некоторых странах Восточной Европы в то же самое время.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Голод 1932-33 годов на Украине (т.н. голодомор)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить