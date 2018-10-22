Генсек Коммунистической партии Вьетнама может стать еще и президентом

Ханой, , 07:37 — REGNUM Генеральный секретарь правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг вероятно будет избран президентом страны, сообщает 22 октября Al Jazeera.

Если это решение будет утверждено, то Фу Чонг станет первым человеком после отца-основателя современного Вьетнама Хо Ши Мина, занявшим сразу дву ключевые должности в государстве.

Напомним, президентский пост во Вьетнаме является скорее церемониальным, однако соединяя в себе полномочия Генерального секретаря правящей партии с этой должностью, влияние Фу Чонга значительно увеличится.

Читайте ранее в этом сюжете: Министры обороны АСЕАН привержены сохранению региональной стабильности