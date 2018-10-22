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Глава МВД Италии пригласил нового главу МВД Франции встретиться в Риме

Политика

Глава МВД Италии Маттео Сальвини пригласил своего французского коллегу Кристофа Кастанера встретиться в Риме

Рим, 22 октября 2018, 07:35 — REGNUM  Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил своему французскому коллеге Кристофу Кастанеру улучшить пограничное сотрудничество, и французский министр планирует провести двустороннюю встречу «очень скоро», сообщает Le Figaro.

«Я жду своего коллегу министра внутренних дел Кристофа Кастанера в Риме, но пока мы продолжим патрулировать границы», — заявил Маттео Сальвини в социальных сетях.

Инцидент на франко-итальянской границе разразился, когда двое мигрантов с французской территории были обнаружены в Клавьере, вблизи франко-итальянской границы. Итальянские полицейские теперь охраняют этот пограничный участок.

«Нет двустороннего соглашения между Италией и Францией, письменного и официального, который бы допускал такой тип операции», — подчеркнул Маттео Сальвини.

Напомним, фургон, принадлежащий французской жандармерии, пересек границу с Италией и высадил на ее территории, в лесу, нескольких мигрантов африканского происхождения 15 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Миграция: инцидент на франко-итальянской границе, Сальвини ждет объяснений

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