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Подросток угрожал расправой учительнице в одной из школ под Парижем

Политика

На инцидент отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон

Париж, 22 октября 2018, 07:33 — REGNUM  Инцидент в школе одного из пригородов Парижа вызвал реакцию со стороны высшего руководства Франции, передает телеканал N-TV 21 октября.

На минувшей неделе старшеклассник с муляжом оружия угрожал учительнице расправой. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в Twitter, что поручил министрам предпринять меры по предотвращению подобных инцидентов в школах. Ответственными за них назначены министр образования Жану-Мишелю Бланке и министр внутренних дел Кристофу Кастанеру.

Против старшеклассника ведется расследование.

Читайте развитие сюжета: Макрон: «Угрожать учителю неприемлемо»

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Политическая жизнь Франции
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