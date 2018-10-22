Подросток угрожал расправой учительнице в одной из школ под Парижем

Париж, , 07:33 — REGNUM Инцидент в школе одного из пригородов Парижа вызвал реакцию со стороны высшего руководства Франции, передает телеканал N-TV 21 октября.

На минувшей неделе старшеклассник с муляжом оружия угрожал учительнице расправой. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в Twitter, что поручил министрам предпринять меры по предотвращению подобных инцидентов в школах. Ответственными за них назначены министр образования Жану-Мишелю Бланке и министр внутренних дел Кристофу Кастанеру.

Против старшеклассника ведется расследование.

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