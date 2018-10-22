Москва не оставит без ответа возможное нападение на Белоруссию — посол РФ

Минск, , 07:26 — REGNUM Любое военное нападение на Белоруссию будет воспринято Москвой как агрессия против России. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.

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«Я думаю, это важно […] для всех, кто что-то замышляет: нападение на Белоруссию любое в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — подчеркнул дипломат.

Такое заявление было сделано в ответ на возможное создание постоянной американской базы в Польше, которая обсуждалась президентом США Дональдом Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой в середине сентября в Вашингтоне.

«Конечно, это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя», — добавил Бабич, отметив, что Белоруссия «абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна».

По его словам, Москва и Минск проводят единую военную политику, гарантирующую абсолютную безопасность граждан обоих государств.

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Польша подыскивает место для будущей военной базы США

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2018 года на переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда предложил создать американскую базу в Польше и присвоить ей название «Форт Трамп». При этом Польша готова платить не менее двух миллиардов долларов за постоянное размещение американских войск. Глава государства уверен, что это будет способствовать укреплению безопасности Польши.

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При этом Варшава сама намерена вложить деньги в создание необходимой инфраструктуры для военной базы США. Речь шла о готовности выделить на эти цели $2 млрд. Пока однозначного ответа из Пентагона по этому вопросу не поступало, однако Польша надеется, что решение о размещении военной базы Соединённых Штатов на территории страны может быть принято уже весной 2019 года.

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