Снайперы из Казахстана показали лучший результат на соревнованиях в Китае

Пекин, , 07:28 — REGNUM Военнослужащие подразделения специального назначения «Бүркіт» Вооруженных сил Казахстана заняли первое место в одном из конкурсов международных соревнований по снайперской стрельбе «Острый клинок-2018» в Китае, сообщает 22 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на национальную гвардию Казахстана.

Во второй день соревнований военнослужащие из Казахстана показали наилучший результат в соревнованиях по освобождению заложников. Казахстанские снайперы поразили все движущиеся мишени «террорист-заложник».

Отметим, с 18 по 22 октября в международных соревнованиях снайперов, которые проходят в Пекине, принимают участие более 100 военнослужащих из 21 страны. Соревнования направлены на дальнейшее развитие потенциала в области борьбы с терроризмом.

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