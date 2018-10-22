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В Ираке арестованы 10 боевиков ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мосул, Ирак, 22 октября 2018, 07:19 — REGNUM  Правоохранительные органы Ирака арестовали по меньшей мере 10 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 22 октября Kurdistan.ru.

По словам представителя иракских военных генерал-майора Саад Маана, террористы были задержаны на востоке города Мосул, бывшей столицы самопровозглашенного террористического халифата.

Напомним, бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади еще в декабре 2017 года заявлял о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее они продолжают активную деятельность на территории страны.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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