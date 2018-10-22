«Засиделся»: кадровые перестановки алтайских справедливороссов

Барнаул, , 07:18 — REGNUM Алтайские справедливороссы объявили о перестановках в руководстве алтайским отделением партии. Вместо одного из основателей и лидеров регионального отделения партии — депутата Алтайского краевого законодательного Собрания Владислава Вакаева на должность секретаря Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае рекомендована юрист и руководитель общего отдела партии Анна Коваленко. Поскольку информация об этом появилась тогда, когда Владислав Вакаев находился в отпуске, в местных СМИ прозвучало предположение о мини-перевороте в стане алтайских эсеров передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 22 октября, Владислав Вакаев вернулся из отпуска и поспешил пояснить происходящее. Как следует пояснений, опубликованных на его странице в Facebook, это был не «минипереворот за спиной».

«Я занимал этот пост с февраля 2011 года, руководя аппаратом в период сложных и важных избирательных кампаний по выборам депутатов Госдумы и АКЗС в 2011 и 2016 годах, губернатора Алтайского края в 2014 году и целого ряда муниципальных кампаний. Но, как это часто бывает, долгое нахождение на одной и той же должности становится вредным как для организации, так и для самого человека. Я чувствовал, что засиделся», — пояснил Владислав Вакаев.

По его словам, сейчас лучшее время для смены руководящих органов в Алтайском крае, наступило политическое затишье — муниципальные и губернаторские выборы позади. Что касается своей отставки, то Владислав Вакаев отметил, что намерен с пользой использовать образовавшуюся небольшую «оперативную паузу» и сосредоточиться на депутатской работе, дописывании докторской диссертации: написании книги, «посвященной прошлому и будущему Алтая и уделить больше времени семье».

Напомним, Владислав Вакаев родился 21 декабря 1975 г. в с. Шипуново Шипуновского района Алтайского края. В 1997 году окончил с отличием Барнаульский государственный педагогический университет. Кандидат философских наук, доцент. Автор более 60 научных статей и публикаций. Женат, воспитывает сына и дочь.