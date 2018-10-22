Кургинян: России предстоит стратегическое одиночество, и в этом её шанс!

Москва, , 06:23 — REGNUM Россию в ситуации провала элитной мечты о вхождении в западную цивилизацию может спасти только «стратегическое одиночество» и размежевание с Западом при оформлении своей автономии и выстраивании связей со странами, в Запад не входящими, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Политика, которая проводилась на протяжение всех этих 25 лет в разных вариантах, она бесперспективна. Почему? Потому что была политика вхождения в западную, так называемую, цивилизацию, интеграция, вписывание и так далее. А эта политика провалилась. И начинать мы здесь можем хоть с Юрия Владимировича Андропова, хоть откуда, когда всё это началось, откуда брались эти надежды и как именно они проваливались», — заявил Кургинян, соглашаясь с израильским экспертом Яковом Кедми.

По его словам, важно в сложившейся ситуации именно то, что все вышеописанные надежды советской и постсоветской элиты о вхождении в Запад провалились, и вся сегодняшняя действительность это наглядно демонстрирует.

«У меня надежда одна, что в сердце своем перед иконой, в которую верят, перед дорогими сердцу могилами или где-нибудь еще, люди, которые в это верили и продолжают верить (а это подавляющее большинство российской элиты!), они вынут эту надежду из сердца окончательно. России предстоит стратегическое одиночество, и это прекрасно, в этом единственный шанс на победу!» — заявил политолог.

По его словам, как только Россия в этом самом «стратегическом одиночестве» и в ситуации определенности окажется, тут же появится «экономика одиночества», «идеология одиночества» и всё прочее, необходимое для оформления полной независимости страны. Кроме того, поскольку эту одиночество по отношению к Западу в условиях, когда мир перестал быть западоцентрическим, ни о какой самоизоляции речи не идет.

«Но утром надо вынуть эту идею из сердца, этой интеграции и вписывания, а вечером начать действовать в новой парадигме. А вот когда мы начнем в ней действовать, мы победим, и мы воссоединим по-настоящему то, что нас любит, и это создаст совершенно новую ситуацию для человечества», — отметил эксперт.

Отметим, что лидер движения «Суть времени» неоднократно заявлял, что распад Советского Союза был осуществлен самими советскими элитами, и прежде всего, элитами спецслужб при кураторстве советского руководителя КГБ, а затем некоторое время и главы советского государства Юрия Андропова.

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: может быть, Варфоломей решил переехать во Львов?