Попросившая отставки губернатор Забайкалья продлила свой отпуск

Чита, , 06:11 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова так и не дождалась ответа Кремля по поводу заявления о своей отставке и решила продлить свой отпуск. ИА «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает, что у главы региона есть такое право, поскольку в текущем году Жданова не полностью отгуляла свой отпуск, положенный ей по законодательству.

Также известно, что вновь перенесено на неделю заседание правительства Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября губернатор Забайкальского края ушла в отпуск, а уже спустя неделю после этого объявила о свой отставке. Она пояснила свое решение личными мотивами, а в завершение своей речи, опубликованной местными СМИ, попросила у избирателей прощения и сказала, что прощает всех, кому должна.

Относительно дальнейшего развития событий в местных СМИ высказывались разные предположения. По одной из версий, в отпуске Наталья Жданова будет находиться до тех пор, пока не найдётся достойного желающего возглавить этот непростой регион.

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