Кургинян: эпохе религиозного суверенитета наступил конец

Москва, , 05:33 — REGNUM Время религиозного суверенитета Русской православной церкви завершилось грубым её втягиванием в политику на Украине, что порождает новую действительность, завил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, происходящее с автокефалией Украинской православной церкви Киевского патриархата выводит политический конфликт между Россией и Западом, а также западным миром и православием на новый уровень. Раньше была некая автономия религиозного существования, теперь же — эта автономия уничтожена тем, что русское православие заставили определяться политически, пытаясь его «сломать через колено».

«Пришел конец эпохи религиозного суверенитета даже относительного. Никто не пытается сказать: «Вот это церковные дела, дело тонкое, вера», всё прочее. Говорят: «Значит, нам надо, вперед!». А о последствиях никто не думает», — заявил эксперт, добавив, что никаких иллюзий, что вся эта история с автокефалией — дела религиозные, а не политические, уже не осталось.

Кургинян также отметил, что Русская православная церковь всё это время занимала крайне мягкую позицию по Украине. Были совершены все уступки по отношению к Украине, которые только можно, отмечает эксперт, лишь бы только на Украине оставили Московский патриархат.

«И теперь послушайте слова нашего либерального крыла Русской православной церкви. Они же теперь просто говорят о Варфоломее и о всем прочем… я мог такие слова слышать года назад? Когда прямо называются суммы взятки и всё остальное?» — отметил политолог.

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Напомним, что 21 октября Русская православная церковь признала в Константинопольском патриархе Варфоломее раскольника, о чем заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион. Столь жесткая реакция против Варфоломея связана с тем, что он в обход всех тысячелетних православных канонов инициировал процесс предоставления томоса украинским раскольникам из Украинской православной церкви Киевского патриархата, которыми руководит самозванец Филарет (Михаил Денисенко).

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