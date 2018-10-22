Кедми: РФ может уничтожить агрессора до того, как его ракеты достигнут цели

Москва, , 03:52 — REGNUM Россия способна ответным ракетным ударом поразить цели на территории противника до того, как удар, нанесенный по России агрессором, достигнет цели, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Как я понял заявление президента России… У России есть средства стратегические, обладающие способностью после того, как будут посланы ракеты в сторону России произвести ответный удар до того, как эти средства достигнут России», — завялил Кедми.

По его словам, Путин имеет в виду те современные виды оружия, которые в настоящий момент становятся на вооружение российских стратегических ядерных сил, и это позволяет России не наносить превентивный ядерный удар. С другой же стороны, если Россия обзаведется такими вооружениями, которые будут способны уничтожать ракеты до того, как они выстрелят, может вернуться и вопрос о превентивном ударе.

«То есть это не ответ на то, что уже угрожает России, а это ликвидировать эту возможность за пять минут до этого. Но это — другой гипотетический вопрос, который будут рассматривать военные. И пока Россия готова не наносить превентивного удара и ответить не менее и даже более разрушительным ударом с того момента, как те ракеты с территории Соединенных Штатов поднимутся в воздух», — закончил мысль эксперт.

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая 19 октября на дискуссионном клубе «Вадай» в Сочи заявил, что в случае, если агрессор нанесет удар по России, «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

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