Невесту Джамаля Хашогги взяли под охрану

Стамбул, Турция, , 03:46 — REGNUM Гражданка Турции Хадидже Ченгиз, невеста убитого в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, взята под государственную защиту. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Власти Стамбула решили приставить охрану к женщине ради её безопасности. Ченгиз будет круглые сутки находиться под наблюдением полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги вошел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, но обратно не вышел. У здания журналиста ждала его невеста. Ради возможности брака с ней Хашогги и отправился в консульство — ему был необходим документ о разводе с бывшей женой.

Саудовские власти признали, что Хашогги погиб на территории консульства якобы в результате драки. Под следствием находятся 18 человек. Турецкие правоохранители полагают, что журналист подвергся пыткам и был убит.

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